СРОЧНО НАДО НАПИСАТЬ ЭССЕ На тему Легко ли живется человеку ,который сочувствует?
Литература
СРОЧНО НАДО НАПИСАТЬ ЭССЕ На тему Легко ли живется человеку ,который сочувствует?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.сочувствие это сложная тема и для этого я могу написать целое сочинение . я думаю сочуствовать не правильное дело ведь делить радость или горе нельзя для каждого это удар судьбы и он должен это сам принять . если для него это сложно он сам спросит . сочувствие это что то искреннее и тёплое и одновременно тёмное и грустное .это фейерверк чувств .сочувствие это прекрасно . такому человеку на земле легче живется
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