СРОЧНО НАДО НАПИСАТЬ ЭССЕ На тему Легко ли живется человеку ,который сочувствует?

Гость: Гость:

.сочувствие это сложная тема и для этого я могу написать целое сочинение . я думаю сочуствовать не правильное дело ведь делить радость или горе нельзя для каждого это удар судьбы и он должен это сам принять . если для него это сложно он сам спросит . сочувствие это что то искреннее и тёплое и одновременно тёмное и грустное .это фейерверк чувств .сочувствие это прекрасно . такому человеку на земле легче живется