Угол между двумя высотами параллелограмма в три раза меньше одного из углов параллелограмма. Найдите тупой угол параллелограмма.

Математика

Угол между двумя высотами параллелограмма в три раза меньше одного из углов параллелограмма. Найдите тупой угол параллелограмма.

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