Угол между двумя высотами параллелограмма в три раза меньше одного из углов параллелограмма. Найдите тупой угол параллелограмма.

Математика
Угол между двумя высотами параллелограмма в три раза меньше одного из углов параллелограмма. Найдите тупой угол параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол между высотами х, тогда угол параллелограмма 3х, острый угол также х, значит 4х= 180 3х=? 3х*180/4х=135 градусов
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