Заменить местоимения подходящими по смыслу словами. Помогите пожалуйста! Когда - то и где - то Какой то там кто то На что то задумал залезть Но есть у чего то Не то что бы что то, Но что то такое, Что есть. Поэтому кто...
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Заменить местоимения подходящими по смыслу словами. Помогите пожалуйста! Когда - то и где - то Какой то там кто то На что то задумал залезть Но есть у чего то Не то что бы что то, Но что то такое, Что есть. Поэтому кто то Свалился с чего то Как только... Залез на него.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На прошлой неделе и в нашем дворе какойто там кот на крышу задумал залесть ноесть у кота не то чтобы когди но что то похожее есть поэтому кот свалился с криши как только залез на нее както так)))
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