Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки На улице ветрен…о, ударить наотмаш???, грибов (видимо) невидимо, на поле пустын…о и безветрен…о, н…откуда ждать писем, говорить (по) французски и (по) латыни, увидеть слев…, сделать ...
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Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки На улице ветрен…о, ударить наотмаш???, грибов (видимо) невидимо, на поле пустын…о и безветрен…о, н…откуда ждать писем, говорить (по) французски и (по) латыни, увидеть слев…, сделать (кое) как, зарасти сплош…, явиться (неждан…о) (негадан…о), н…откуда не получать известий, выполнить точ… (в) точ…, начать сначал…, мчаться бешен…о, (по) прежнему отсутствовать, прыгать (по) заячьи, прибежать откуда (то), (в) четвертых, повернуть направ…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице ветрено, ударить наотмашь , грибов видимо-невидимо, на поле пустынно и безветренно, не откуда ждать писем, говорить по французски и по латыни, увидеть слева, сделать кое-как, зарасти сплошно, явиться нежданно,негаданно, неоткуда не получать известий, выполнить точь-в-точь, начать сначала, мчаться бешено, по прежнему отсутствовать, прыгать по заячьи, прибежать откуда-то, в четвертых, повернуть направо
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