Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки На улице ветрен…о, ударить наотмаш???, грибов (видимо) невидимо, на поле пустын…о и безветрен…о, н…откуда ждать писем, говорить (по) французски и (по) латыни, увидеть слев…, сделать ...

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Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки На улице ветрен…о, ударить наотмаш???, грибов (видимо) невидимо, на поле пустын…о и безветрен…о, н…откуда ждать писем, говорить (по) французски и (по) латыни, увидеть слев…, сделать (кое) как, зарасти сплош…, явиться (неждан…о) (негадан…о), н…откуда не получать известий, выполнить точ… (в) точ…, начать сначал…, мчаться бешен…о, (по) прежнему отсутствовать, прыгать (по) заячьи, прибежать откуда (то), (в) четвертых, повернуть направ…

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