КТМ-прямоугольный треугольник с прямым углом Т. Отрезки КР и MN отложены на прямой ??М по обе стороны гипотенузы, причём КР=КТ и МN=МТ. Чему равен угол PTN

Математика

КТМ-прямоугольный треугольник с прямым углом Т. Отрезки КР и MN отложены на прямой ??М по обе стороны гипотенузы, причём КР=КТ и МN=МТ. Чему равен угол PTN

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