КТМ-прямоугольный треугольник с прямым углом Т. Отрезки КР и MN отложены на прямой ??М по обе стороны гипотенузы, причём КР=КТ и МN=МТ. Чему равен угол PTN
Математика
КТМ-прямоугольный треугольник с прямым углом Т. Отрезки КР и MN отложены на прямой ??М по обе стороны гипотенузы, причём КР=КТ и МN=МТ. Чему равен угол PTN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как-то так !!!!!
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