Как написать по немецки. Он любит играть в компьютер.

Немецкий язык
Как написать по немецки. Он любит играть в компьютер.
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Гость:
Er spielt gern Computer  Er mag Computer spielen 
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