2 класс помогите составь и запиши предложение по образцу на 2 фото лев в ванне на 3 обезьяна за дверью на 5 собаки на диване на 7 птица на столе

Английский язык

2 класс помогите составь и запиши предложение по образцу на 2 фото лев в ванне на 3 обезьяна за дверью на 5 собаки на диване на 7 птица на столе

Автор: Гость