Запишите предложения в таком порядке, чтобы получился рассказ, Допишите окончани?? слов, где это необходимо, Прилетел,,, птицы, Люди стал,,, чаще улыбаться, Природа проснулась и ожил,,, , С земли еще не сошел,,, снег, Сосульки ...

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Запишите предложения в таком порядке, чтобы получился рассказ, Допишите окончани?? слов, где это необходимо, Прилетел,,, птицы, Люди стал,,, чаще улыбаться, Природа проснулась и ожил,,, , С земли еще не сошел,,, снег, Сосульки на домах начал,,, плакать, Зажурчал,,, весел,,, ручейки, На ясном небе засиял,,, ослепительн,,, солнце, На газонах из-под снега уже проглянул,,, земля, Растаял,,,, тучи, и небо стал,,, голубым, Пришл,,, весна, долгожданная и всеми любимая! Весна пришл,,, в город,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла весна, долгожданная и всеми любимая! Природа проснулась и ожила. Зажурчали веселые ручейки. Растаяли тучи, и небо стало голубым. С земли еще не сошел снег.  На ясном небе засияло ослепительное солнце. Сосульки на домах начали плакать. На газонах из-под снега уже проглянула земля. Прилетели птицы. Люди стали чаще улыбаться. Весна пришла в город. 
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