Запишите предложения в таком порядке, чтобы получился рассказ, Допишите окончани?? слов, где это необходимо, Прилетел,,, птицы, Люди стал,,, чаще улыбаться, Природа проснулась и ожил,,, , С земли еще не сошел,,, снег, Сосульки ...

Русский язык

Запишите предложения в таком порядке, чтобы получился рассказ, Допишите окончани?? слов, где это необходимо, Прилетел,,, птицы, Люди стал,,, чаще улыбаться, Природа проснулась и ожил,,, , С земли еще не сошел,,, снег, Сосульки на домах начал,,, плакать, Зажурчал,,, весел,,, ручейки, На ясном небе засиял,,, ослепительн,,, солнце, На газонах из-под снега уже проглянул,,, земля, Растаял,,,, тучи, и небо стал,,, голубым, Пришл,,, весна, долгожданная и всеми любимая! Весна пришл,,, в город,

Автор: Гость