Плата за телефон составляет 210 руб. в месяц. В след. году она увеличится на 15процентов. Сколько рублей придётся платить ежимесячно за телефон в след. году.

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Т.к сейчас ежемесячная стоимость телефона 210 руб. а за следующий месяц стоимость увеличится на 15%,то получим выражение: 210 + (210* 0,15)=210+ 31,5=241.5 руб {15%=0,15} или второй способ: т к 210 = 100% а стоимость увеличится на 15% то 100%+15%=115%= 1,15 210*1,15= 241,5 руб Ответ: 241,5 руб