Запишите формулой функциюу=RX, график которой параллелен графику функции:у=3х-2 ; у=2??-3 ; у=4х+1

Математика
Запишите формулой функциюу=RX, график которой параллелен графику функции:у=3х-2 ; у=2??-3 ; у=4х+1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 у=3х-2 ; у=3х+b у=2х-3 ; у= 2х+b у=4х+1; y=4x+b (Вместо b можно поставить любую другую букву)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
SOS. Ребята очень срочно! !!
Ответить
Химия
СОСТАВИТЬ РЕАКЦИИ И НАПИСАТЬ КАК ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ
Ответить
Математика
На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части вс...
Ответить
Математика
Найдите значение вырожения;: а) (7-5,38)×6,3=
Ответить
Геометрия
Продолжите утверждение. Биссектрисы треугольника ... . 1)или их продолжения пере??екаются в одной точке 2)совпадают с серединными перпендику...
Ответить