Запишите формулой функциюу=RX, график которой параллелен графику функции:у=3х-2 ; у=2??-3 ; у=4х+1
Математика
Запишите формулой функциюу=RX, график которой параллелен графику функции:у=3х-2 ; у=2??-3 ; у=4х+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=3х-2 ; у=3х+b у=2х-3 ; у= 2х+b у=4х+1; y=4x+b (Вместо b можно поставить любую другую букву)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части вс...