Плииз Срочно!!! Номер 1526 и 1534(в) плиииз!!! Умоляю
Математика
Плииз Срочно!!! Номер 1526 и 1534(в) плиииз!!! Умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1526.Чтобы найти среднюю скорость движения машины нужно U₁T₁₊U₂T₂/T₁+T₂(T-время,U-скорость)В данном случае мы имеем три скорости и три промежутка времени,подставим в формулу: 3 ч*53.5 км/ч+2 ч*62,3 км/ч+4 ч*48,2 км/ч ÷ 3ч+2ч+4ч=160,5+124,6+192,8÷9ч=477.9÷9=53.1км/ч Ответ:Usr=53.1км/ч 1534(в) если у=0.9 1)считаем скобку 4.75*0.9=4,275 4.275+10.8=15.075 2)16.75*0.9=5.025 3)5.025-15.075=-10.05 ответ:-10.05 если у=3.01 1)считаем скобку 4.75*3.01=14,2975 2)14,2975+10.8=25,0975 3)16.75*3.01=50.4175 4)50.4175-25.0975=25.32 Ответ:25.32
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