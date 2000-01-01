Плиз эпитеты метафоры олицетворения из стихов А С Пушкина желательно чтоб все было правильно у меня прост будет зачетная работа

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Плиз эпитеты метафоры олицетворения из стихов А С Пушкина желательно чтоб все было правильно у меня прост будет зачетная работа

Автор: Гость