Плиз определите типы придаточного этих предложений. Найти союзы и союзные слова: 1) Была уже зима, когда бурая крыса пережила свое страшное приключение. 2) Она хорошо плавала и ныряла, умела проплывать под водой большие расс...

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Плиз определите типы придаточного этих предложений. Найти союзы и союзные слова: 1) Была уже зима, когда бурая крыса пережила свое страшное приключение. 2) Она хорошо плавала и ныряла, умела проплывать под водой большие рассстояния, отыскивая корни водяных лилий, крошечные ракушки и ращличных личинок 3)Зимняя охота в воде была опасна, потаму(что) в ручейке жила большая выдра, которая любила охотиться подо льдом. 4) Гораздо опаснее была щука, обитавшая в ручейке.

Автор: Гость