Плиз определите типы придаточного этих предложений. Найти союзы и союзные слова: 1) Была уже зима, когда бурая крыса пережила свое страшное приключение. 2) Она хорошо плавала и ныряла, умела проплывать под водой большие расс...
Русский язык
Плиз определите типы придаточного этих предложений. Найти союзы и союзные слова: 1) Была уже зима, когда бурая крыса пережила свое страшное приключение. 2) Она хорошо плавала и ныряла, умела проплывать под водой большие рассстояния, отыскивая корни водяных лилий, крошечные ракушки и ращличных личинок 3)Зимняя охота в воде была опасна, потаму(что) в ручейке жила большая выдра, которая любила охотиться подо льдом. 4) Гораздо опаснее была щука, обитавшая в ручейке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Союз - когда. Придаточное обстоятельство времени. 2. Бессоюзное сложное предложение. 3. Первое придаточное причины, союз - потому (что), второе придаточное определительное, союзное слово - которая. 4. Просто предложение, осложнённое обособленным определением, то бишь, причастным оборотом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпеши из текста словосочетания:1)прилагательное+существительное;глагол+существ??тельное.кай остался один в ледяном зале.
Русский язык
Запиши слова в два столбика:с ь и без него.Устно опиши значения некоторых слов-как для кроссворда.ерш?,ковш?глуш?мякиш?три?ду?богач?силач?помощ?тов...