Плиз помогите составте діалог з дієприкметниками на тему в гостях прошу

Гость: Гость:

В гостях у моего друга.-Здорово, Дима!-Здорово, и тебе не хворать.-Как дела, сколько друзей пришло?-Дела лучше всех, а друзья собирутся к 7 часам.-А Саша придет?-Пообещал, что придет.-Вон кто-то стучит.-Пойдем откроем дверь.-Пошли.-Привет всем, проходите не стесняйтесь.-Интересно, а по какому поводу у нас сегодня праздник?-У Сани сегодня День Рождения!-А я не знал, он мне не сказал.-Ну ладно давайте, уже времени много, мне домой пора.-Ну ладно, до свидания!