ПЛиз помогите тут нужно найти область определение данной функций
Математика
ПЛиз помогите тут нужно найти область определение данной функций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2≠0 х≠2 х (-беск;2) и (2; +беск)
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