Плиз срочно умоляю. решите уравнение -1,3+(х-4,8)=-7,1
Математика
Плиз срочно умоляю. решите уравнение -1,3+(х-4,8)=-7,1
Ответ(ы) на вопрос:
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-1,3+(х-4,8)=-7,1 х = -7,1+1,3+4,8 х=-1
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