Являются ли точки A(12:2), B (-8:-2) C(2:0) Коллинеарными ? Очень нужно ..прошу вас

Геометрия

Являются ли точки A(12:2), B (-8:-2) C(2:0) Коллинеарными ? Очень нужно ..прошу вас

Автор: Гость