Являются ли точки A(12:2), B (-8:-2) C(2:0) Коллинеарными ? Очень нужно ..прошу вас
Геометрия
Являются ли точки A(12:2), B (-8:-2) C(2:0) Коллинеарными ? Очень нужно ..прошу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = 12/-8=2/-2 не коллинеарны , BC =-8/2=-2/0 тоже не колли.....
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