Рассмотри краткую запись условия задачи и число дней 6 ежедневный расход яблоко 9 ??илограмм остаток 18 килограмм Запиши пояснения к выражению

Математика
Рассмотри краткую запись условия задачи и число дней 6 ежедневный расход яблоко 9 ??илограмм остаток 18 килограмм Запиши пояснения к выражению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*6 - это то, сколько яблок было затрачено за 6 дней 9*6+18 - это то, сколько яблок было всего
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