Разбор словосочетания: садится на стол. помогите
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Разбор словосочетания: садится на стол. помогите
Ответ(ы) на вопрос:
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Садится- глагол На- предлог Стол-существительное
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