Какой состав может иметь дым у костра?
Химия
Какой состав может иметь дым у костра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При сгорании древесины выделяются газообразные продукты сгорания. В состав их, кроме продуктов полного горения, входят: окись углерода, спирты, кетоны, альдегиды, кислоты.
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