Почему стальной корабль не тонет?
Физика
Почему стальной корабль не тонет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше объем тела, тем сильнее вода выталкивает его.
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