1) Какие страны и области были завоёваны Александром Македонским и вошли в его дер??аву? 2) Что представляли собой библиотека и Музей в Александрии Египетской? 3) Какой вклад в науку внесли учёные Аристарх Самосский, Эратосфе...

Гость: Гость:

1)Страны Малой Азии - Фригия, Лидия. Потом - Финикия, Сирия. Египет. Мидия (Иран) . Персидское царство - Парфия, Вавилон (Ирак) , Персия (Иран) . Страны Ср. Азии - Бактрия (Юг тадж. и часть Афганистана) , Согдиана (Тадж. и юг Узбекистана) . Далее Гандхара (Пакистан) , северн. Индия до реки Инд. 2)Библиотека снована в начале III века до нашей эры во время царя Египта Птолемея II Филадельфа. Содержала, по словам древних, до 700 тысяч свитков из пергамента. Библиотек было 2: одна при правительственном дворце, другое отделение за городом (Серапиум), в Серапее, храме бога Сараписа, стоявшем на возвышении Он был окружен 300 колоннами и являлся комплексом храмов и часовен, связанных между собой гранитной колоннадой по квадрату. К нему вела лестница в 100 ступеней, поднявшись по которым, посетитель мог увидеть статую бога Сараписа с протянутыми руками, готовыми принять грешника. Храм был богато изукрашен внутри и снаружи: Так же, как бог Сарапис соединял в себе египетские и греческие черты, так и в библиотеке Серапейона хранились вместе египетские и греческие книги, в том числе копии книг главной библиотеки и литература учебного характера. 3)АРИСТАРХ Самосский, древнегреческий астроном и математик, впервые выдвинул гипотезу гелиоцентрического устройства мира. Аристарх утверждал, что неподвижное Солнце находится в центре сферы неподвижных звезд, а Земля вращается вокруг своей оси и вместе с тем движется вокруг Солнца по кругу наклонному к экватору. Эта гипотеза не была принята учеными древности ЭРАТОСФЕН Киренский заложил основы математической географии, впервые измерил дугу меридиана. С большой точностью он определил наклон эклиптики, составил каталог 675 неподвижных звезд. Ученый стал основоположником научной хронологии, предложил вводить лишний день в календарь каждые четыре года. ЕВКЛИД, древнегреческий математик. Главный труд «Начала» (15 книг), содержащий основы античной математики, элементарной геометрии, теории чисел, общей теории отношений и метода определения площадей и объемов, включавшего элементы теории пределов, оказал огромное влияние на развитие математики.