С помощью какой формулы можно вычислить архимедову силу
Физика
С помощью какой формулы можно вычислить архимедову силу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архимедова сила так же называется выталкивающей) F_выт = g*m_ж = g* ρ_ж * V_ж = P_ж, где m_ж – это масса жидкости, а P_ж – вес вытесненной телом жидкости.
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