Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания, раскройте скобки. Докаж??те, что это текст. Укажите средства связи предложений в нём. Пеший отряд обогнул острый выступ стены и стал перес.екать горловину ущелья (ловушк...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания, раскройте скобки. Докаж??те, что это текст. Укажите средства связи предложений в нём. Пеший отряд обогнул острый выступ стены и стал перес.екать горловину ущелья (ловушки). Оно в самом деле выгл.дело славно. Казалось, буд (то) там подальше открывается заманч.вая д.лина просторная и глубокая. Там было полно зелени, а с одной стороны вниз по скалам прыгал пен.щийся ручей. Парень (дозорный) ехавший (с) лев. от обоза ближе к лесу вдруг закричал показывая в сторону (редко) лесья. Из одетой осенним румяным золотом чащи прямо на них скакали всадники. Выск.чив из леса отряд нападавших сразу разделился на дне (не) равные части. Та, что (по) меньше, устремилась за каме.ный мыс, а другая помчалась на пеших. Было ясно, что нападавшие стремились не столько сшибиться (в) плотную с ними, сколько направить их (в) бок под стену в ущелье. Но вскоре большая часть их (не) ожиданно устремилась (в) глубь ущелья (ловушки). Как видно схватится (в) рукопашную они почему (то) (не) захотели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пеший отряд обогнул острый выступ стены и стал пересекать горловину ущелья-ловушки. Оно, в самом деле, выглядело славно. Казалось, будто там, подальше, открывается заманчивая длина, просторная и глубокая. Там было полно зелени, а с одной стороны вниз по скалам прыгал пенящийся ручей. Парень-дозорный, ехавший слева от обоза, ближе к лесу вдруг закричал, показывая в сторону редколесья. Из одетой осенним румяным золотом чащи прямо на них скакали всадники. Выскочив из леса, отряд нападавших сразу разделился на две неравные части. Та, что поменьше, устремилась за каменный мыс, а другая помчалась на пеших. Было ясно, что нападавшие стремились не столько сшибиться вплотную с ними, сколько направить их вбок, под стену в ущелье. Но вскоре большая часть их неожиданно устремилась в глубь ущелья-ловушки. Как видно, схватиться врукопашную они почему-то не захотели. (1. Средства связи: местоимения, заменяющие существительные в предыдущих предложениях, и слово «там», заменяющее обстоятельства места. 2. Если вдруг учитель скажет, что «в глубь» в тексте пишется слитно, он будет неправ: «вглубь» — наречие, а в данном случае после него идёт существительное (в глубь чего?), так что это существительное с предлогом и пишется раздельно.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч , а обратно со скоростью 60 км/ч .Какое время автомобилист затратит на путь в город ?
История
1) Какие страны и области были завоёваны Александром Македонским и вошли в его дер??аву? 2) Что представляли собой библиотека и Музей в Александрии...