Где в каждом слове ударный слог окунь кофе болото молоко лагерь кожа крыло кони лапа
Русский язык
Где в каждом слове ударный слог окунь кофе болото молоко лагерь кожа крыло кони лапа
Ответ(ы) на вопрос:
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Окунь, КОфе, боЛОто, молоКО, ЛАгерь, КОжа, крыЛО, КОни, ЛАпа заглавные буквы- слоги
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