После каких событий произошло объяснение Маши и Дефоржа, во время которого она уз??ала, что Дефорж - это Дубровский?

Гость: Гость:

Он сам ей рассказал. Это тосно бвло после происшествием с медведем, после того как Троекуров рассказал своим гостям какой у него имеется учитель и какой он храбрый. Дубровский решил сказать Марии про свои чувства, и там он сказал, что он Владимир.