После каких событий произошло объяснение Маши и Дефоржа, во время которого она уз??ала, что Дефорж - это Дубровский?
Литература
После каких событий произошло объяснение Маши и Дефоржа, во время которого она уз??ала, что Дефорж - это Дубровский?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он сам ей рассказал. Это тосно бвло после происшествием с медведем, после того как Троекуров рассказал своим гостям какой у него имеется учитель и какой он храбрый. Дубровский решил сказать Марии про свои чувства, и там он сказал, что он Владимир.
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