ПЛИЗ!!! СРОЧНО ЗА 10 МИНУТ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА Әуес ісім ОЧЕНЬ НАДО ПЛЗ)

Қазақ тiлi
ПЛИЗ!!! СРОЧНО ЗА 10 МИНУТ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА Әуес ісім ОЧЕНЬ НАДО ПЛЗ)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Әуес ісім - жінішке сөз ә - дауысты, жінішке, ашық, езулік у - дауыссыз, үнді е - дауысты, жінішке, қысан, езулік с - дауыссыз, қатан і - дауысты, жінішке, қысан, езулік с - дауыссыз, қатан і - дауысты, жінішке, қысан, езулік м - дауыссыз, үнді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 8 метров ткани заплатили 240.000 рублей. Сколько метров ткани можно купить на эту с??мму, если цена ткани будет в 2 раза больше?
Ответить
Обществознание
К капиталу как к виду ресурсов относится: а) уголь в) древесина с) станки д) нае??ные работники
Ответить
Литература
Сочинение по литературе 350 слов Что лишает человека смысла жизни? По произведению "господа Головлева "
Ответить
Английский язык
Как пишется карусель по англиский
Ответить
Математика
На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. какое расстояние проедет легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 ли...
Ответить