ПЛИЗ!!! СРОЧНО ЗА 10 МИНУТ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА Әуес ісім ОЧЕНЬ НАДО ПЛЗ)
Қазақ тiлi
ПЛИЗ!!! СРОЧНО ЗА 10 МИНУТ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА Әуес ісім ОЧЕНЬ НАДО ПЛЗ)
Ответ(ы):
Гость:
Әуес ісім - жінішке сөз ә - дауысты, жінішке, ашық, езулік у - дауыссыз, үнді е - дауысты, жінішке, қысан, езулік с - дауыссыз, қатан і - дауысты, жінішке, қысан, езулік с - дауыссыз, қатан і - дауысты, жінішке, қысан, езулік м - дауыссыз, үнді
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