К капиталу как к виду ресурсов относится: а) уголь в) древесина с) станки д) нае??ные работники

Обществознание
К капиталу как к виду ресурсов относится: а) уголь в) древесина с) станки д) нае??ные работники
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, если можно два варианта, то это а)уголь и б)древесина, а если один, то б) древесина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по литературе 350 слов Что лишает человека смысла жизни? По произведению "господа Головлева "
Ответить
Английский язык
Как пишется карусель по англиский
Ответить
Математика
На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. какое расстояние проедет легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 ли...
Ответить
Математика
ПОДСКАЖИТЕ)))Турист прошёл 25 километров за 4 часа,найдите его скорость!Не знаю как ??аписать...
Ответить
Русский язык
Из художественной литературы выпишите сущ.+ прилагательное 5 слов
Ответить