К капиталу как к виду ресурсов относится: а) уголь в) древесина с) станки д) нае??ные работники
Обществознание
К капиталу как к виду ресурсов относится: а) уголь в) древесина с) станки д) нае??ные работники
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, если можно два варианта, то это а)уголь и б)древесина, а если один, то б) древесина.
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