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Плизз решите 3\14+2\21-9\35=?
Математика
Плизз решите 3\14+2\21-9\35=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/14+2/21-9/35=45/210+20/210-54/210=65/210-54/210=11/210
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