Здраствуйте,помогите пожалуйста!!! Нужно разложить слова слоги Взреветь,академ??я,жизнь,геройский,отыскать,отъезд,безопасный,превратиться,приключение,тромбон,хрюканье,чмоканье Образец:взре-веть

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Здраствуйте,помогите пожалуйста!!! Нужно разложить слова слоги Взреветь,академ??я,жизнь,геройский,отыскать,отъезд,безопасный,превратиться,приключение,тромбон,хрюканье,чмоканье Образец:взре-веть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взре-веть,а-ка-де-ми-я,жизнь,ге-рой-ский,о-ты-скать,отъ-езд,бе-зо-пас-ный,пре-вра-тить-ся,при-клю-че-ни-е,тром-бон,хрю-кань-е,чмо-кань-е.
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