Сколько нужно сжечь каменного угля чтобы нагреть 2 кг воды от 0 до 100 градусов? счит??ть что энегрия идет на нагревание только воды. удельная теплота сгоряния угля 3*10 в 7 степени дж/кг

Физика

Сколько нужно сжечь каменного угля чтобы нагреть 2 кг воды от 0 до 100 градусов? счит??ть что энегрия идет на нагревание только воды. удельная теплота сгоряния угля 3*10 в 7 степени дж/кг

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