Сколько нужно сжечь каменного угля чтобы нагреть 2 кг воды от 0 до 100 градусов? счит??ть что энегрия идет на нагревание только воды. удельная теплота сгоряния угля 3*10 в 7 степени дж/кг

Физика
Сколько нужно сжечь каменного угля чтобы нагреть 2 кг воды от 0 до 100 градусов? счит??ть что энегрия идет на нагревание только воды. удельная теплота сгоряния угля 3*10 в 7 степени дж/кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=2 ru c=0.0042 МДж/кгград t1=0 t2=100 C q=27 МДж/кг m2-? Q1=Q2 Q1=m1c(t2-t1) Q2=m2q m2q=m1c(t2-t1) 27*m2=2*0.0042*90   m2=2*0.0042*90/27=0.756 кг=756 г
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