Плиззз помогите срочно используя ключевые слова, напишите собственный вариант текста родиться , Италия ,1452 год , художник ,гениальный, ученый ,инженер ,зарабатовать, живопись ,анатомия ,анатомические рисунки ,будильник ,параш...

Гость: Гость:

Я родился в Италии 1452 году. Я бы хотел статьхудажником , гениальным ученым , инженером.Мне мама говорит главное не зароботок денег главное знаменитось , но я стал изобретать будильники , акваланги , дельтаплан. Но меня вдохновили музыкальные инструменты!