Плиззз помогите срочно используя ключевые слова, напишите собственный вариант текста родиться , Италия ,1452 год , художник ,гениальный, ученый ,инженер ,зарабатовать, живопись ,анатомия ,анатомические рисунки ,будильник ,параш...
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Плиззз помогите срочно используя ключевые слова, напишите собственный вариант текста родиться , Италия ,1452 год , художник ,гениальный, ученый ,инженер ,зарабатовать, живопись ,анатомия ,анатомические рисунки ,будильник ,парашют, акваланг, дельтаплан ,использоваться ,изобретать, опредилить ,цивилизация, волевой, фехтовать, музыкальные инструменты, обладать ,физическая ,словарь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я родился в Италии 1452 году. Я бы хотел статьхудажником , гениальным ученым , инженером.Мне мама говорит главное не зароботок денег главное знаменитось , но я стал изобретать будильники , акваланги , дельтаплан. Но меня вдохновили музыкальные инструменты!
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