Поздравление маме на 8 марта(не большое,но и не маленькое слишком) пожалуйста
Қазақ тiлi
Поздравление маме на 8 марта(не большое,но и не маленькое слишком) пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этот самый женственный день в году поздравляю тебя с волшебным праздником 8 марта!!! Желаю, чтобы, не взирая ни на какие ненастья и жизненные невзгоды, ты всегда цвела, как самый прекрасный в мире цветок, а жизнь твоя, пусть будет райским садом, где всегда царит вечная весна.С праздником, моя любимая мамочка!
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