Плизззз помогите пожалуйста, срочно

In our country's birthday celebrate a very fun and funny. In honor of the birthday bake a huge birthday cake. A beautiful house is decorated with balloons. If the birthday of the child, the parents decorate the cake candles, which are for a belief in the make a wish.This festival is celebrated only with friends and family to you people, this holiday each person individually. And everyone this holiday, just one time in a year .. В Нашей стране День Рождения отмечают очень забавно и весело. В честь именинника пекут огромный торт.Дом украшают красивыми воздушными шарами. Усли День рождения у ребенка,то родители украшают торт свечками,которые несут за собой веру,в загаданное желание.Отмечают этот праздник только с родными и близкими тебе людьми,этот праздник индивидуально каждого человека. И у каждого человека этот праздник,всего 1 раз в году