Надо разделитьсказку ванюткино озеро начасти и озоглавить их

Литература
Надо разделитьсказку ванюткино озеро начасти и озоглавить их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где сказка сам??.......
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