Sobitiya skazki teremok I rukavi4ka odinakovie ili net

Литература
Sobitiya skazki teremok I rukavi4ka odinakovie ili net
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они почти одинаковые:)!
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