Плохие и хорошие качества интернета на казхском языке. Буквально пару пунктов, по??алуйста :D
Қазақ тiлi
Плохие и хорошие качества интернета на казхском языке. Буквально пару пунктов, по??алуйста :D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ғаламтор(интернет) Ғаламтордын жаксы каситеттеры,олан биз керекты малиметтер мен акпараттарды ала аламыз,жаналыктарды коре аламыз,досымызбен сойлесе аламыз. Онын жаман жактары,ғаламторда коп отырган көзге оте зиян.Аита берсем ғаламтордын жақсы жане жаман жактары коп)
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