Площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды у которой апофема р??вна стороне основания равна 54см определите сторону основания пирамиды
Геометрия
Площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды у которой апофема р??вна стороне основания равна 54см определите сторону основания пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sбок.пов.=(Pосн*h a)/2 h a - апофема правильно пирамиды Росн=3а. h a=a a²=36 a=6 см
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