Площадь классной доски прямоугольной формы 288 дм2, а её длина 24дм. Найти периметр
Математика
Площадь классной доски прямоугольной формы 288 дм2, а её длина 24дм. Найти периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
288/24 =12дм - ширина доски 24+24+12+12=72дм -периметр
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