Площадь классной доски прямоугольной формы 288 дм2, а её длина 24дм. Найти периметр

Математика
Площадь классной доски прямоугольной формы 288 дм2, а её длина 24дм. Найти периметр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
288/24 =12дм - ширина  доски 24+24+12+12=72дм -периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Коллаж на тему россия- моя родина
Ответить
Математика
Решите 2 вариант,буду добр! 45 баллов!
Ответить
Биология
Где обитает кит в сообществе толще воды и в данное сообществе ? Где пятая это акула молот сообществе толще воды и в данное сообществе ?
Ответить
Математика
Первый цех выпускает 152 деталей в час 2 на 329 деталей в час Сколько деталей выпускает два цеха в час
Ответить
Математика
А как составить условие?
Ответить