Коллаж на тему россия- моя родина
Обществознание
Коллаж на тему россия- моя родина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты там возьми бумагу и туда приклей флаг, герб, напиши там Россия моя родина. Можешь приклеить еще что связано с Россией
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