Первый цех выпускает 152 деталей в час 2 на 329 деталей в час Сколько деталей выпускает два цеха в час

Математика

Первый цех выпускает 152 деталей в час 2 на 329 деталей в час Сколько деталей выпускает два цеха в час

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