Первый цех выпускает 152 деталей в час 2 на 329 деталей в час Сколько деталей выпускает два цеха в час
Математика
Первый цех выпускает 152 деталей в час 2 на 329 деталей в час Сколько деталей выпускает два цеха в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 329+152=481 Ответ: 481
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
За одну минуту с плотины падает 90000 кубических метров воды, в результате чего турб??на гидроэлектростанции вырабатывает мощность 132 МВт132 МВт. ...
Математика
Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 1. Вычислите: 32,6-(-16,7-3,12)+(-23,2+0,16) 2. Упростите: а) 42х-(13х+16а)+(-50х+16а) б) -4•(2а+5...
Русский язык