Площадь листа бумаги прямоугольной формы 560 см2. Чему равна ширина листа бумаги, если его длина 80 см?

Математика

Площадь листа бумаги прямоугольной формы 560 см2. Чему равна ширина листа бумаги, если его длина 80 см?

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