Разбор слова по саставу таинственный
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Разбор слова по саставу таинственный
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Таин- корень, ств- суффикс , енн - суффикс , ый - окончание
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