Как решить уравнение 5х=60(х-1)

Математика
Как решить уравнение 5х=60(х-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5x=60x-60 5x-60x=-60 -55x=-60 55x=60 x=60/55 x=12/11
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