Помогите Пожалуйста Снегирь, домовой, пустырь Объеснить
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Помогите Пожалуйста Снегирь, домовой, пустырь Объеснить
Ответ(ы):
Гость:
Снегирь- певчая птица рода снегирей. Пустырь- название населенных пунктов. Домовой- дух дома.
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