Ребята мне нужны ваша помощь по математике. Решить надо (a,в)

Математика
Ребята мне нужны ваша помощь по математике. Решить надо (a,в)
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