Помогите Кто такие виги?

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Виги ( англ. Whigs) — первоначальное название английской либеральной оппозиции, данное (1679) в насмешку, по имени шотландских пуритан (шот. Whigamore, буквально «погонщики кобыл»), во время Английской революции ругательное прозвище радикального крыла ковенанторов, а затем вообще шотландских повстанцев, боровшихся против короля и епископальной церкви).