Турист отправился на слёт, предполагая каждый день проходить 1/3 всего пути, чтобы ??ерез 3 дня прибыть на место. В первый день он прошёл 1/3 пути, но во 2 день он прошёл не 1/3 пути , а 1/3 остатка. И в третий день он прошёл 1...
Математика
Турист отправился на слёт, предполагая каждый день проходить 1/3 всего пути, чтобы ??ерез 3 дня прибыть на место. В первый день он прошёл 1/3 пути, но во 2 день он прошёл не 1/3 пути , а 1/3 остатка. И в третий день он прошёл 1/3 нового остатка. В результате ему осталось пройти 32 км. Сколько км от дома до места слёта?
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