Правильно проверьте срочно!
Математика
Правильно проверьте срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Всё правильно.10=10,ты и сам проверить всегда сможешь,подставь х в две части и смотри ,выполняется ли равенство
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