Дібрати заголовок до оповідання. Море дедалі більше втрачало спокій.Чайки знімал??сь з одиноких берегових скель припадали грудьми до хвиль і плакали над морем.Море стемніло,змінилось.Дрібні хвилі зливались докупи і непомітно пі...

Українська мова

Дібрати заголовок до оповідання. Море дедалі більше втрачало спокій.Чайки знімал??сь з одиноких берегових скель припадали грудьми до хвиль і плакали над морем.Море стемніло,змінилось.Дрібні хвилі зливались докупи і непомітно підкрадались до берега,падали на пісок і розбивались на білу піну.

Автор: Гость