Дібрати заголовок до оповідання. Море дедалі більше втрачало спокій.Чайки знімал??сь з одиноких берегових скель припадали грудьми до хвиль і плакали над морем.Море стемніло,змінилось.Дрібні хвилі зливались докупи і непомітно пі...

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Дібрати заголовок до оповідання. Море дедалі більше втрачало спокій.Чайки знімал??сь з одиноких берегових скель припадали грудьми до хвиль і плакали над морем.Море стемніло,змінилось.Дрібні хвилі зливались докупи і непомітно підкрадались до берега,падали на пісок і розбивались на білу піну.
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   Я думаю що   За мить до шторму.
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